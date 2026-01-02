Menu Rechercher
Lens : le gros chambrage de Florian Thauvin contre Toulouse

Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp
Toulouse 0-3 Lens

En ouverture de la 17e journée de Ligue 1, le RC Lens s’est offert Toulouse (3-0) et le titre de champion d’automne de la Ligue 1. Mais la rencontre a été assez tendue, notamment pour Florian Thauvin et Charlie Cresswell. Déjà sous pression durant le début de rencontre, les deux hommes se sont embrouillés après l’ouverture du score lensoise signée Wesley Saïd.

Le chambrage de @FlorianThauvin sur le but de Wesley Saïd

Au moment de célébrer, le numéro 10 des Sang et Or, accompagné d’Adrien Thomasson, est allé chambrer ouvertement le défenseur toulousain, langue tirée, dans une ambiance électrique au Stadium. Quelques minutes auparavant, Thauvin avait été averti pour simulation dans la surface, provoquant une vive réaction de Cresswell, venu lui reprocher son geste. Remplacé après le but lensois, l’ancien Marseillais a quitté la pelouse sous les sifflets du public, sans que cela ne perturbe la victoire des lensois, en tête de la Ligue 1.

