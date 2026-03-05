Menu Rechercher
Lens : la réaction à chaud de Robin Risser après la victoire contre l’OL

Par Josué Cassé
1 min.
Robin Risser @Maxppp

Présent au micro de France 2 après la victoire arrachée de Lens face à l’OL, Robin Risser a logiquement fait part de sa satisfaction. Le portier des Sang et Or a toutefois avoué rester focus sur le championnat de France et la lutte actuelle avec le PSG.

«J’avais à cœur de me racheter après cette fin de match difficile, on aurait mérité de gagner dans le temps réglementaire. Je félicite tous les joueurs. Il reste une marche, ça ne sera pas mince affaire face à Toulouse, on a vu leur match hier, on est content, on espère beaucoup de choses dans cette compétition mais il reste beaucoup de matchs de championnat avant ça».

