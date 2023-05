OL : Dejan Lovren blessé et forfait face à Monaco

Coup dur pour l’Olympique Lyonnais et Dejan Lovren. Patron de la défense rhodanienne, le Croate était sorti prématurément lors du match face à Clermont. Et le diagnostic vient de tomber : Lovren est touché musculairement et manquera le choc face à l’AS Monaco. Les Gones viennent de l’annoncer via un communiqué.

«Dejan Lovren présente une lésion musculaire à la cuisse gauche survenue lors du match disputé dimanche après-midi à Clermont. Le défenseur international croate sera forfait pour la réception de Monaco ce vendredi soir. La durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l’évolution de sa blessure», indique le club rhodanien.

