Lille : Chancel Mbemba a repoussé une offre d’Al-Ittihad

Le défenseur du LOSC, Chancel Mbemba, a décliné une offre mirobolante venue d’Arabie saoudite selon L’Équipe. Le défenseur congolais, âgé de 31 ans, était courtisé par Al-Ittihad, qui lui proposait un contrat sur cinq mois afin de renforcer son équipe pour la Ligue des Champions asiatique. Le club saoudien souhaitait racheter les six derniers mois du contrat du Congolais, mais l’international n’a pas donné suite.

En effet, cette décision s’explique notamment par les restrictions liées au quota de joueurs étrangers, qui l’auraient empêché de disputer le championnat et limité à la seule Ligue des Champions. Mbemba, ancien roc de l’OM, privilégie sa préparation pour les barrages en vue de la Coupe du Monde en mars, et envisage de rester concentré sur le Mondial 2026 cet été.