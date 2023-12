Tottenham : le bel hommage pour Hugo Lloris

À la mi-temps du match opposant Tottenham à Bournemouth dans l’enceinte des Spurs, sous une pluie battante, Hugo Lloris s’est présenté sur le terrain pour faire ses adieux à ses supporters londoniens. L’ex-capitaine de l’équipe de France et de l’équipe londonienne a décidé de s’engager pour le Los Angeles FC, en Major League Soccer, samedi. Et les supporters de Tottenham ont tenu à scander son nom et à applaudir la légende du club, avant un petit discours d’adieu.

«Le temps est venu pour moi de vous dire adieu, mais c’est un adieu en tant que joueur, pas en tant qu’homme, car je serai un Spurs jusqu’à la fin de mes jours. J’ai profité de chaque minute ici», a-t-il assuré. Arrivé à Tottenham à l’été 2012 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Hugo Lloris aura disputé 447 matches avec les Spurs. Et pour lui rendre hommage, l’équipe londonienne s’est imposé contre Bournemouth dans la foulée (3-1).