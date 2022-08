Maxwell Cornet passe sa visite médicale avec West Ham !

Alors que cela fait désormais plusieurs jours que West Ham surveille Maxwell Cornet, Sky Sports rapporte que les deux parties seraient en discussions avancées et proches de trouver un accord.

Et selon nos informations, cela est même encore plus concret. L'international ivoirien qui (29 sélections) a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive en 26 rencontres de Premier League la saison passée avec Burnley, passe actuellement sa visite médicale avec les Hammers. Il devrait signer son contrat dans la foulée.