L'Atlético veut prolonger Diego Simeone

Si l’Atlético de Madrid réalise une saison aussi réussie, c’est aussi en partie grâce à Diego Simeone. Premiers de Liga avec quatre points d’avance sur le Real Madrid et surtout avec deux matches en moins, les hommes de l’entraîneur argentin semblent intouchables cette saison.

La suite après cette publicité

Les dirigeants madrilènes l’ont bien compris. Diego Simeone est l’élément-clé de la stabilité et de la régularité sportive des Colchoneros ces dernières années. Au club depuis 2011, l’ancien coach de River Plate devrait même prolonger l’aventure avec le club madrilène. Selon les informations de AS, l'Atlético a déjà informé Simeone de son intention de renouveler son contrat jusqu'en 2024. Une prolongation « facile » puisque les deux parties sont en parfait accord. Miguel Ángel Gil Marín, PDG du club, n’a jamais envisagé le départ de son entraîneur avec qui il s’entendrait très bien et les deux hommes se sont déjà entretenus ces derniers jours.