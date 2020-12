OM : Jacques-Henri Eyraud répond à Mourad Boudjellal

Mourad Boudjellal, candidat annoncé au rachat de l'Olympique de Marseille depuis de longs mois, a multiplié les prises de parole ces derniers jours, n'hésitant pas à tacler volontiers l'actuel président phocéen Jacques-Henri Eyraud. Interrogé au micro de France Bleu Provence, le patron olympien a répondu à celui qui ambitionne de prendre sa place.

La suite après cette publicité

« Oui je crois que tout journaliste sérieux a su qu’on était dans la supercherie et l’imposture. Je n’ai pas envie de parler de cela et il (Boudjellal) ne le mérite pas. Il n’y a jamais rien eu. Ça s’appelle de la déstabilisation et ça se réglera devant les tribunaux. Pas de vente maintenant ou plus tard ? Non », a-t-il lâché. C'est dit.