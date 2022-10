OGC Nice : Jean-Pierre Rivère défend Kasper Schmeichel

Dans son édition du samedi, le quotidien français L'Equipe évoquait un malaise entre la direction de l'OGC Nice et son gardien de but danois Kasper Schmeichel, arrivé cet été au Gym en provenance de Leicester. Au micro de Prime Video après la victoire à domicile face à l'ESTAC (3-2), le président Jean-Pierre Rivère a tenu à soutenir son portier de 35 ans.

«Je ne comprends pas comment on peut dire tout ça sur un joueur. J’ai découvert cet article en arrivant au stade. Je ne l’avais pas vu. Franchement, on est loin de la réalité. C’est un garçon qui n’a plus grand-chose à prouver. Simplement, il y a parfois un temps d’adaptation. (...) Il a été pendant 10 ans à Leicester. C’est un autre monde, un autre univers, différent. On a des règles collectives, Kasper se plie à ces règles. Ce n’est pas un joueur qui va changer les choses du tout.»