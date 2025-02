Newcastle : le très convoité Alexander Isak marche sur l’eau

Qui peut stopper Alexander Isak ? Titulaire indiscutable sous les couleurs de Newcastle, le buteur de 25 ans enchaîne, week-end après week-end, les performances de très haute volée. Auteur d’un nouveau doublé sur la pelouse de Southampton à l’occasion de la 23e journée de Premier League, l’international suédois (50 sélections, 15 buts) aura une nouvelle occasion de soigner ses statistiques, ce samedi, lors de la réception de Fulham. Avec 19 buts et 5 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Solna impressionne.

Isak chasse Haaland et Salah

Fort de 13 réalisations et 3 offrandes lors des 10 dernières journées de championnat, Isak pointe aujourd’hui à la troisième place du classement des buteurs (depuis Alan Shearer lors de la saison 1996-97, aucun joueur de Newcastle n’a terminé en tête de ce classement) et reste l’un des grands artisans de la 5e place actuellement occupée par les Magpies outre-Manche. En pleine confiance, l’attaquant passé par le Borussia Dortmund et la Real Sociedad fait logiquement le bonheur des pensionnaires de St James’ Park et de son entraîneur…

«Il est exceptionnel cette année. Depuis le premier jour, il a été un buteur régulier pour nous et cela a sans aucun doute aidé sa confiance en lui. Sa confiance générale lorsqu’il entre sur le terrain est vraiment élevée mais rien n’est jamais acquis et il doit tout ça à son travail au quotidien», a notamment déclaré Eddie Howe avant de préciser ce qu’il attendait de son protégé : «je pense qu’il est tellement créatif naturellement que mettre trop de restrictions sur son jeu en termes d’endroit où il se déplace serait négatif».

Une prolongation à venir ?

Sur un petit nuage et disposant d’une belle liberté sur le front de l’attaque des Geordies, Isak s’affirme ainsi comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Un rendement impressionnant qui ne laisse logiquement personne insensible. Un temps annoncé du côté du PSG, le droitier d’1m92 est surtout suivi par Arsenal, bien décidé à renforcer son secteur offensif. Un dossier qui s’annonce, malgré tout, complexe au regard du positionnement actuel de la Toon Army. Conscient des qualités du Suédois, Newcastle compte, en effet, le prolonger.

Dernièrement, The Telegraph affirmait, à ce titre, que les hautes sphères du club anglais travaillaient activement en ce sens. L’idée ? Blinder son diamant brut pour les prochaines années en lui proposant un contrat onéreux et longue durée. En attendant de savoir si ce dernier acceptera un tel deal ou privilégiera un départ pour passer un nouveau cap dans sa carrière, Alexander Isak a bien l’intention de poursuivre son incroyable dynamique, ce samedi, lors de la réception des Cottagers pour le compte de la 24e journée de Premier League.