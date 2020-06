David N'Gog met un terme à sa carrière

«David N'Gog a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel et par conséquent quitte l'équipe du Vilnius Zalgiris», annonce le club lituanien dans un communiqué que nous nous sommes procuré. Lancé au Paris Saint-Germain, où il évolua en équipe première entre 2006 et 2008 (24 matches, 3 buts), l'attaquant avait rejoint Liverpool à l'été 2008, contre un million d'euros. Le natif de Gennevilliers s'était distingué en inscrivant 19 buts en 94 matches disputés sur trois saisons chez les Reds avant de prendre la route du Bolton Wanderers, pour 4,5 millions d'euros en 2011.

A Bolton, l'ex-international espoirs français aux 17 sélections (3 buts) resta là encore trois saisons, et marqua la bagatelle de 16 buts en 91 apparitions. Passé par Swansea, mais également par le Stade de Reims, Panionios (Grèce), Ross County (Ecosse) et Honved (Hongrie), il avait pris la direction de la Lituanie et du Vilnius Zalgiris en février dernier. Il n'avait pu disputer que 3 matches avant que l'épidémie de coronavirus ne paralyse le football européen. Formé aux Lilas et au FC Franconville avant de rejoindre le PSG, David N'Gog a donc décidé, à 31 ans, et après avoir disputé 340 matches en pro (74 buts) de ranger définitivement les crampons au vestiaire.