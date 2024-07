OM : Mason Greenwood récupère un numéro emblématique

Très critiquée ces derniers jours, la signature de Mason Greenwood à l’OM est désormais officielle. Si le maire de Marseille Benoît Payan s’était catégoriquement opposé à l’arrivée de l’Anglais, relaxé par la justice britannique après avoir fait l’objet d’une plainte de sa compagne pour violences sexuelles et physiques en 2022, le club phocéen a bien annoncé l’arrivée du joueur ce jeudi.

Une signature à hauteur de 31 millions d’euros, ce qui en fait l’une des plus onéreuses de l’histoire du club marseillais. En plus de la pression liée à ses affaires judiciaires et au montant de son transfert, Greenwood devra composer avec la pression du numéro. En effet, l’OM a informé que le joueur récupérait le 10, auparavant porté par Dimitri Payet ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.