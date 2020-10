Journal du Mercato : le PSG n'y arrive toujours pas

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce journal du mercato en France où l'Olympique Lyonnais chercherait des remplaçants aux joueurs partis. Après les départs cumulés de Rafael (30 ans, Istanbul Başakşehir) et de Kenny Tete (24 ans, Fulham), l'OL se serait mis en quête d'un latéral droit pour concurrencer Léo Dubois (26 ans). Selon nos informations, Serge Aurier (27 ans) ferait partie des profils étudiés. Néanmoins, les Gones devraient faire face à la concurrence du Milan AC dans ce dossier. De son côté, Tottenham demanderait au moins de 20 M€ pour lâcher l'ancien parisien.

En revanche, Facundo Pellistri (18 ans) ne débarquera pas dans le Rhône, cet été. Alors qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs (5 M€ + 2 M€), le journal uruguayen Ovacion annonce que les dirigeants de Peñarol auraient finalement pris la décision de ne pas céder leur pépite. Du moins, pas avant cet hiver, pour des raisons sportives. Reste à savoir si l'OL acceptera les termes de cette nouvelle proposition.

Selon les informations du quotidien suédois Expressen, le Nîmes Olympique serait intéressé par les services du milieu offensif suédois de Bristol City, Niclas Eliasson (24 ans). Le quotidien scandinave ajoute qu'il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Enfin, le Stade Rennais serait à la recherche d'un latéral gauche, suite à la blessure de Faitout Maouassa (22 ans). Selon Sky Sport Italia et Téléfoot, les Rouge et Noir seraient entrés en négociations avec l'Inter Milan pour le prêt du latéral brésilien, Dalbert (27 ans). RMC Sport ajoute, ce soir, que les clubs seraient d'accord et qu'une visite médicale serait même prévue demain. Arrivé en 2017 du côté de la Serie A, l'ancien Niçois n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en Lombardie.

Le focus du jour en France

Notre focus du jour nous emmène du côté du Paris Saint-Germain, plongé en pleine galère, depuis l'ouverture du mercato. En manque de solution, Thomas Tuchel n'a eu de cesse de réclamer des recrues, qui peinent à arriver. Et pour cause, Leornado éprouve des difficultés à trouver des pistes et le mercato parisien est au point mort, à moins d'une semaine de la fermeture du marché.

En défense, tout d'abord, le départ de Thiago Silva (35 ans) n'a toujours pas été comblé et les pistes parisiennes ne se multiplient pas vraiment. Selon RMC, Tuchel aimerait récupérer le défenseur allemand, Antonio Rüdiger (27 ans). Seulement Chelsea souhaiterait transférer définitivement l'ancien de la Roma alors que Paris ne proposerait qu'un prêt. Autre piste, celle menant à Mouctar Diakhaby (23 ans). France Football révèle que l'ancien Lyonnais pourrait faire figure de plan B, même si selon nos informations, d'autres clubs se montraient intéressés par le profil du défenseur français, notamment en Premier League.

Autre secteur où Paris cherche, le milieu de terrain. Souvent décrié pour son manque d'impact, l'entrejeu parisien a besoin de renforts. Seul problème, les pistes ne sont, encore une fois, pas vraiment convaincantes. Un temps annoncé chez les Rouge et Bleu, Jorginho (28 ans) ne devrait pas venir. C'est en tout cas ce qu'à confié son agent à 90min : "Jorginho a encore un contrat de trois ans avec Chelsea [...] il n'y a eu aucune offre officielle pour le joueur. Le marché des transferts ferme le 5 octobre et, plus le temps passe, plus il devient difficile de faire une opération aussi importante". D'autres pistes comme Soualiho Meïté (26 ans, Torino) ou Dele Alli (24 ans, Tottenham) auraient été évoquées, mais rien de très concret. Seul dossier sur lequel le PSG a avancé, celui menant à Tiemoué Bakayoko (26 ans). Néanmoins, selon nos informations, Chelsea serait disposé à laisser filer son milieu en prêt à condition que ce dernier soit payant (3 M€) et sans que l'option d'achat assortie soit obligatoire. Une proposition qui n'emballe pas vraiment la direction parisienne.

Enfin, devant, les départs d'Edinson Cavani (33 ans) et d'Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans) n'ont, eux non plus, pas été comblés. Les noms de Diego Costa (31 ans) et d'Arkadiusz Milik (26 ans) ont été associés au club de la capitale. Mais une fois encore aucun de ces dossiers n'a connu d'avancée significative.

Dans le sens des départs, Garissone Innocent (20 ans) devrait prendre la direction du Stade Malherbe de Caen. Selon L'Équipe, les clubs seraient tombés d'accord pour un prêt du portier parisien et d'après nos informations, ce prêt serait assorti d'une option d'achat inférieure à 1 M€. De son côté, Jesé Rodríguez (27 ans) chercherait à quitter Paris. Selon Deportes Cuatro, l'ancien Madrilène disposerait de touches en Arabie Saoudite et en MLS. Seul problème, le salaire du joueur représenterait un frein pour les clubs. Enfin, Arnaud Kalimuendo (18 ans) devrait, lui, prolonger son contrat avec Paris jusqu'en 2024, avant d'être prêté une saison. RMC Sport révèle que plusieurs clubs en France et à l'étranger se seraient manifestés. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger où Tottenham pourrait avoir trouvé une doublure à Harry Kane (27 ans). Selon les informations du Daily Mail, les Spurs seraient sur le point de conclure le prêt avec option d'achat (45 M€) de l'attaquant de Benfica, Carlos Vinicius (25 ans), auteur de 24 buts et 13 passes décisives, la saison passée en Liga NOS.

Toujours en Angleterre, Manchester City pourrait ne pas en avoir terminé avec les défenseurs. Selon The Telegraph, les Cityzens chercheraient à anticiper un possible départ d’Oleksandr Zinchenko (23 ans) et cibleraient deux latéraux de choix, parmi lesquels Nicolas Tagliafico (28 ans). Une offre de 25 M€ pourrait suffire à convaincre l'Ajax de lâcher son latéral gauche argentin.

En Allemagne, après le Bayern, c'est le RB Leipzig qui s'intéresserait à Thomas Lemar (24 ans). Selon Bild, le récent 1/2 finaliste de Ligue des Champions voudrait enrôler l'ancien Monégasque, en difficulté du côté de l'Atletico de Madrid. Une opportunité de se relancer pour le champion du Monde 2018, à un an de l'Euro.

Selon les indiscrétions de Sky Sport Italia le transfert du milieu de Leicester, Adrien Silva (31 ans), à la Sampdoria serait bouclé. L'accord total devrait être officialisé dans les prochaines heuresentre le club italien et les Foxes. Dans le même temps, le jeune Ronaldo Vieira (22 ans) pourrait quitter la Samp pour l'Hellas Vérone.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Jens Peter Hauge (20 ans) est un joueur du Milan AC. L'ailier norvégien du FK Bodø/Glimt s'est engagé avec les Rossoneri jusqu'en 2025. Un transfert estimé à 4 M€.

Le FC Barcelone a, lui, annoncé la signature de Sergiño Dest (19 ans). Le latéral américain de l'Ajax a paraphé un contrat de 5 ans avec les Blaugranas. De son côté, le club néerlandais devrait toucher un chèque de 20 M€ + 5 M€ de bonus.

Papiss Cissé (35 ans) s'est engagé avec Fenerbahçe pour un an, plus une année en option. Pour rappel, l'ancien joueur de Newcastle était libre depuis la fin de son aventure du côté d'Alanyaspor (D1 Turque).

Des nouvelles de Zinédine Machach (24 ans). L'ancien joueur du Toulouse Football Club, qui appartient aujourd'hui au Napoli, a de nouveau été prêté et évoluera, cette saison, aux Pays-Bas, au VVV-Venlo.

Enfin, Alexandre Mendy (26 ans) s'est engagé avec le SM Caen jusqu'en 2024. L'ancien Guingampais a été libéré par Bordeaux avant de s'engager pour 4 saison avec le club normand.

