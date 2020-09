AS Roma : Marash Kumbulla arrive

La suite après cette publicité

C'était attendu depuis quelques jours, c'est désormais officiel, Marash Kumbulla, le défenseur central albanais de 20 ans du Hellas Vérone, s'est engagé avec le club de l'AS Roma. Il est exactement prêté pour deux années contre 2 M€. Il existe une option d'achat de 13,5 M€ plus 3,5 de bonus et trois joueurs prêté (Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri et Aboudramane Diaby). Si l'option d'achat est levée, son contrat courra jusqu'en 2025.

« La Roma représente une opportunité et un défi incontournable. J'ai été conquis par le projet de ce Club et je n'ai pas hésité à le choisir. Je ferai tout pour ne pas décevoir les gens qui ont cru en moi », a lâché le nouveau Giallorosso sur le site internet du club.