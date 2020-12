Le très convoité Georginio Wijnaldum tient tout Liverpool en haleine

Une liste cinq étoiles. Cet hiver, plusieurs stars vont arriver à un tournant puisqu'elles seront à six mois de la fin de leur contrat, qui se terminera officiellement le 30 juin 2021, et qu'elles pourront d'ores et déjà négocier avec leur futur club. Lionel Messi, Sergio Ramos, Luka Modric, David Alaba, Angel Di Maria, Sergio Agüero, Memphis Depay ou encore Georginio Wijnaldum seront notamment dans cette situation. Concernant ce dernier, son avenir était déjà au coeur des débats l'été dernier.

Liverpool veut le prolonger

Arrivé sur le banc du FC Barcelone au mois d'août, Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, avait fait de lui une priorité. Son nom était le premier à être sorti dans tous les médias catalans dès la nomination du technicien de 57 ans. Alors qu'on se disait qu'il avait toutes les chances de devenir un Blaugrana, Wijnaldum est finalement resté à Liverpool, qui n'a pas souhaité lui ouvrir à la porte à un an de la fin de son contrat. Quelques mois plus tard, le feuilleton est à nouveau relancé. Mais cette fois-ci, l'international néerlandais est en position de force et a toutes les cartes en main.

En effet, il sera à six mois de la fin de son bail durant ce mois de janvier 2021, lui qui étudie toutes options. La première est celle de poursuivre l'aventure à Liverpool où il est un titulaire en force (22 matches, 19 titularisations et 1 but cette saison). Les Reds veulent le conserver comme l'a expliqué récemment Jürgen Klopp, qui a aussi assuré qu'il faisait partie des quatre tauliers de son équipe avec Henderson, Milner et Van Dijk. «Je serais heureux s'il restait ici. Je suis assez content de Gini comme vous pouvez le voir en regardant la plupart des compositions», a lâché le technicien allemand.

Des clubs veulent toujours le récupérer gratuitement

Des mots qui doivent faire plaisir au joueur, discret sur son futur. Questionné sur son avenir lors de la trêve internationale de novembre alors qu'il était en sélection, il avait déclaré : «je ne peux rien dire à ce sujet. Posez simplement ces questions à Liverpool. Ils ne répondent pas ? Je ne peux rien dire à ce sujet, y compris s'il est question ou non d'un nouveau contrat entre moi et Liverpool. Désolé». En coulisses, le Liverpool Echo assure que le club de la Mersey veut le prolonger et lui offrir un nouveau contrat. Le média ajoute que les proches du joueur ont confié qu'il voulait rester mais avec un salaire revu nettement à la hausse.

De son côté, le Guardian indique que Wijnaldum veut prendre le temps de la réflexion pour faire le bon choix cet hiver et qu'il communiquera sa décision finale très prochainement à son club, qu'il reste ou qu'il parte. Car l'option de quitter les Reds, cet hiver comme cet été, existe toujours. Prétendant de la première heure, le FC Barcelone suit toujours son cas de très près. D'autres cadors, comme le Real Madrid, la Juventus et l'Inter Milan sont également sur cette bonne affaire. A la croisée des chemins, Georginio Wijnaldum (30 ans) va de nouveau devoir gérer un mercato animé !