Gigio Donnarumma a toute la confiance de Roberto Mancini

Ce jeudi soir l'Italie joue sa demi-finale de barrage à la Coupe du Monde 2022 au Qatar face à la Macédoine du Nord. En cas de victoire, les Italiens affronteront le vainqueur du match entre la Turquie et le Portugal. Pour cette rencontre, Roberto Mancini fera évidemment confiance à Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien du continent après ses belles performances à l'Euro, mais également auteur d'une grosse erreur face au Real Madrid il y a quelques semaines.

La suite après cette publicité

Cette erreur, survenue lors d'un match crucial, inquiète certains observateurs italiens, qui se demandent si l'ancien gardien du Milan sera capable de rebondir. Son sélectionneur, lui, ne doute pas. Selon L'Equipe, au lendemain de la déroute parisienne en terre madrilène, il s'était rendu à Paris pour diner avec Gigio et Marco Verratti, en profitant pour rappeler au portier que les erreurs font partie du jeu, et qu'elles ne remettent pas tout en cause. «Gigio, il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous », répondait-il quand un journaliste le lançait sur le sujet.