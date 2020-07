Arsenal : l'AS Saint-Etienne crie au scandale pour William Saliba

Transféré chez les Gunners l'été dernier contre 30 M€, William Saliba (19 ans) avait été prêté un an à l'ASSE. Une belle opération pour les Verts qui pouvaient ainsi profiter une dernière saison des services de leur jeune prometteur défenseur, tout en ayant encaissé un joli chèque. Entre temps, la crise du coronavirus est passée par là, entraînant un chamboulement du calendrier.

Résultat : l'ASSE jouera la finale de la Coupe de France le 24 juillet prochain face au Paris Saint-Germain. Une reprogrammation qui a obligé la formation forézienne à discuter avec les Gunners afin d'obtenir une rallonge du prêt de Saliba (qui se terminait le 30 juin). Hier, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, annonçait toutefois que le joueur allait bien pouvoir profiter de ce match de gala pour faire ses adieux à son club de coeur.

Arsenal trop gourmand

« Je pense qu’il doit rester là-bas. Nous avons un accord avec Saint-Etienne. Il a gagné le droit de jouer cette finale si son entraîneur le désire. Je pense que nous avons le droit de lui donner cette opportunité, qu’il en profite avant qu’on le rappelle. » Quelques heures plus tard, un terrible revirement de situation va finalement priver William Saliba de ce dernier rendez-vous de prestige.

«L'AS Saint-Étienne avait été heureuse d'apprendre hier mardi que Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, était disposé à laisser William Saliba à la disposition du club jusqu'à la finale de la Coupe de France, le 24 juillet prochain. William Saliba s'entraînait depuis plusieurs jours avec le groupe de Claude Puel et était bien évidemment très enthousiaste à l'idée de finir son parcours en Vert par un tel match. Hélas, l'ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables», indique le club forézien dans un communiqué publié sur son site officiel. Sauf rebondissement, Saliba a donc disputé son dernier match avec l'ASSE le 8 mars dernier contre Bordeaux (1-1).