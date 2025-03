Le PSG terrifie l’Europe !

Samedi soir encore, le PSG a frappé fort. Les hommes de Luis Enrique sont venus à bout du LOSC sur le score de 4-1, ayant plié la rencontre assez tôt et n’ayant tremblé à aucun moment. Une nouvelle démonstration qui s’ajoute à une série exceptionnelle pour les Parisiens, qui sont sur dix victoires de rang toutes compétitions confondues, et n’ont pas perdu depuis ce match contre le Bayern en novembre dernier.

La suite après cette publicité

Si Luis Enrique a d’abord voulu mettre la pression sur Liverpool - il a qualifié le club anglais de « meilleure équipe d’Europe » - pour beaucoup d’observateurs, le PSG n’est clairement pas en position d’outsider et arrive à armes égales, voire en tant que favori pour ce duel contre les Reds. Il suffit de lire la presse européenne ce dimanche pour comprendre à quel point ce PSG est redouté chez nos voisins.

Les Anglais ont peur

« Liverpool affronte maintenant une équipe du PSG qui a 16 points d’avance au classement de l’élite française et qui est invaincue en 22 matches toutes compétitions confondues. Les champions élus de Ligue 1 sont à 10 matchs de devenir la première équipe à traverser toute une campagne de première division française sans défaite », indique le Liverpool Echo. Dans un autre article, le média de la Mersey évoque « une forme dévastatrice » et met en avant la forme d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et d’Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité

« Liverpool était peut-être en tête de la phase de Ligue des Champions, mais l’équipe d’Arne Slot a tout de même tiré la courte paille pour son match de huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain », y va de son côté le Mirror, toujours en Angleterre. « Liverpool va défier un ogre », indique le média espagnol AS, qui évoque une « énième exhibition offensive des hommes de Luis Enrique ». « Liverpool dictera si le PSG peut rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe, mais la réalité est que son niveau actuel fait de lui un prétendant à tous les titres », indique le journal. L’Europe est prévenue…