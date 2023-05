Accord verbal entre Daichi Kamada et l’AC Milan

L’avenir de Daichi Kamada se précise. Alors que son club actuel, l’Eintracht Francfort, a annoncé mi-avril le départ du milieu offensif japonais en fin de saison, plusieurs clubs négocient depuis pour attirer le joueur de 26 ans. Et une écurie semble tenir le bon bout : l’AC Milan. Selon des informations du quotidien anglais The Athletic, le club milanais a conclu un accord verbal avec le Nippon.

Le natif d’Ehime arriverait libre chez les Rossoneri puisqu’il est en fin de contrat en juin prochain. Les deux parties sont en train de mettre au point le contrat du joueur. Il s’agirait d’un bail de quatre ans et Kamada devrait devenir l’un des plus gros salaires de l’équipe milanaise. L’ancien élément de Sagan Tosu a également suscité l’intérêt de Liverpool, du Borussia Dortmund, de Benfica ou encore d’Al-Hilal, mais Milan a toujours été l’option qui l’attirait le plus.

