Monza : Silvio Berlusconi rêve de Mario Balotelli

Obtenant la première montée en Serie A de son histoire, Monza, dirigé par Silvio Berlusconi, devrait vivre un mercato estival mouvementé. L'ancien dirigeant de l'AC Milan a d'ailleurs déjà contacté un de ses anciens joueurs : «il y a eu Balotelli, il a dit qu'il venait jouer pour nous... Nous sommes amis depuis longtemps. Je lui ai dit pour rire, parce que je ne sais pas s'il fera partie de nos plans : "Est-ce que tu veux venir jouer à Monza". Et il a dit : "Demain". Et j'ai dit : "Non, on ne joue pas demain". »

Plus sérieusement, Silvio Berlusconi avouait ne s'être pas encore penché sur le mercato comme il l'indiquait sur Sport Mediaset : «j'ai quand même mis l'argent. Les autres font les blagues et c'est à moi de trouver l'argent. Maintenant, nous allons voir. Nous n'avons encore pensé à rien, franchement. Nous avons une bonne équipe. Avant tout, nous gagnons grâce à nos techniques de jeu, que nous sommes les seuls à appliquer. On verra, on verra ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas encore réfléchi à ce que nous allons faire. »