Coup de froid pour le Real dans le dossier Haaland, Dusan Vlahovic met le feu à la presse italienne

L'avenir d'Haaland en attente

À Madrid, ce mercato hivernal est plutôt calme. Et à ne pas bouger, ils prennent froid, surtout depuis que «l’opération Haaland est gelée» d’après les informations de AS. L’avenir d'Erling Haaland devait se décider dans les prochains jours, mais l'état de santé délicate de son agent, Mino Raiola, a mis un terme aux discussions. La réunion entre le joueur, son père, son agent et le Borussia a été reportée. Les principales équipes qui se disputaient la signature du cyborg norvégien, et surtout le Real sont dans l’attente. Il va falloir patienter de nouveau plusieurs semaines avant de connaître le futur de ce buteur prolifique.

Vlahovic fait vibrer l'Italie

Le transfert de Dusan Vlahovic a fait couler beaucoup d'encre en Italie. Il a définitivement signé à la Juve hier en fin de journée. C’est l’«Ouragan Dusan» pour le Corriere Dello Sport. Le club turinois a recruté le joyaux de la Fiorentina pour près de 90 millions selon le journal. Maintenant, c’est «le nouveau paradis de la Juve» titre Tuttosport. Comme l’explique le média, la dernière fois qu’il y a eu autant d’engouement à Turin pour la signature d’un joueur c'était il y a trois ans et demi, avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo. C’est d'ailleurs son numéro que le serbe va porter avec les Bianconeri: «Juve ici DV 7», écrit La Gazzetta Dello Sport. Dusan Vlahovic a assuré être «vraiment fier de faire partie de cette équipe» et qu’il donnera «tout» pour atteindre tous leurs objectifs. Pour lui, «la Juventus représente la fierté, la tradition, la famille». Par contre pas sûr qu’il soit très bien accueilli à Florence quand sa nouvelle équipe jouera contre la Fiorentina. Les supporters de la Viola font part de leurs agacements que tous leurs bons joueurs, essentiellement Chiesa et Vlahovic, partent à la Juve.

Le retour de Frank Lampard

Les journaux anglais écrivent énormément ce matin sur le possible retour de Frank Lampard sur un banc de Premier League. «Frank parle à Goodison» titre The Guardian dans ses pages sports. Le coach anglais est en passe de devenir le nouveau manager d'Everton après une dernière série d'entretiens avec la hiérarchie du club vendredi. L'ancien coach de Chelsea et Derby s'attend à se voir offrir le poste après avoir impressionné l'actionnaire majoritaire d'Everton selon le média. «Lampard attendait son heure» explique le Daily Mail. La nomination de l'ancien milieu de terrain anglais devrait être finalisée rapidement, il se verra proposer un contrat à long terme pour relancer le club chancelant sous les ordres de Rafa Benitez. L’entraîneur portugais Vítor Pereira, était lui aussi pressenti pour le poste. À noter que Wayne Rooney, ex-joueurs des Toffees, formé au club, a snobé les avances des dirigeants d’Everton, comme l'affirme I Sport sur sa première page. Interrogé en conférence de presse, le coach de Derby a avoué n'avoir même pas accepté de faire d'entretien. Il admet tout de même que refuser n'a pas été simple pour lui.