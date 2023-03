Ligue des Champions : le PSG a un plan pour éviter le fiasco tactique de l’aller

Pourtant battu à l’aller (1-0), le PSG arrive paradoxalement en Bavière avec plus de confiance avant d’aborder ce 8e de finale retour contre le Bayern. Entre temps, les Franciliens ont récupéré un Kylian Mbappé à 100%, et nouveau recordman des buts dans l’histoire du club (201 réalisations). L’absence de Neymar permet également de rééquilibrer l’équipe autour du duo de devant Mbappé et Messi. Cette combinaison de facteurs offre un répit bienvenu aux Parisiens avant leur déplacement en Allemagne. Il s’agit surtout d’effacer le match aller, ô combien laborieux et raté, jusqu’à l’entrée en jeu du génie français.

Avant cela, les troupes de Christophe Galtier ont été incapables de sortir autre chose qu’un bloc bas et de ressortir un ballon propre. «La première période contre le Bayern, c’était dur. Mais ça nous sert de leçon. On sait ce qu’on doit faire et ne pas faire. Ce sera un match différent de celui de Paris», reconnaît Marco Verratti en conférence de presse. Pour rappel, le seul tir à la mi-temps avait été l’œuvre de Neymar, juste avant la pause. Sans la vitesse de Mbappé, le collectif n’avait pu bénéficier de quasiment aucune profondeur, si ce n’est de rares courses de Nuno Mendes. Même Hakimi, diminué et sorti à la pause, n’avait pas pu répondre dans ce domaine.

Galtier : «Il faut jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller»

Forcément, la donne change pour ce match retour. Mbappé et Hakimi sont tous les deux là et offriront des alternatives précieuses à leurs coéquipiers. «Il faut jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller. Avec, évidemment, un autre plan de jeu et la présence de Kylian, pour avoir beaucoup plus de profondeur et de percussion. Mais il faudra faire en sorte d’avoir beaucoup plus le ballon et d’être plus haut sur le terrain, et, si possible, de récupérer le ballon beaucoup plus tôt dans le camp adverse munichois », ajoute Christophe Galtier, lequel va remettre au goût du jour son 3-5-2.

«Tout système a des failles, des points forts. Sur les derniers matchs (Lille et Nantes), nous avons concédé des buts. Il faut y remédier. On y travaille avec les joueurs, on en parle beaucoup. J’ai passé beaucoup de temps avec mes joueurs ce matin à en parler. Il faudra être vigilant et très audacieux dans la manière dans laquelle nous allons attaquer », conclut l’entraîneur, bien conscient que la ligne de crête n’est peut-être pas si fine que cela. Reste que selon Verratti, il faudra mettre les ingrédients de base «gagner le plus de duels possible». Sans cela, il n’y aura guère d’espoir et la tactique ne pourra rien y changer.

