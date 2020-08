Manchester City - OL : les compositions officielles

Dernier quart de finale de l'édition 2019/2020 de la Ligue des Champions, le match entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais permettra de savoir qui rejoindre, le PSG, le RB Leipzig et le Bayern Munich dans le dernier carré. Manchester City se présente dans son traditionnel 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. Ce dernier est devancé par Kyle Walker, Eric Garcia, Aymeric Laporte et Joao Cancelo. Rodri est positionné en sentinelle et compte sur Fernandinho et Ilkay Gündogan pour l'épauler. Kevin de Bruyne et Raheem Sterling accompagnent Gabriel Jesus en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais utilise de nouveau le 3-5-2 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Le Portugais peut compter sur Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal qui forment la charnière. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Maxwel Cornet. Au cœur du jeu, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret son associés derrière un duo constitué de Memphis Depay et Karl-Toko Ekambi qui est préféré à Moussa Dembélé.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Cancelo - Fernandinho, Rodri, Gündogan - De Bruyne, Jesus, Sterling

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Ekambi, Depay