Le onze des joueurs libres

Il y a de quoi s’étonner, presque, en consultant la catégorie des joueurs libres de tout contrat. Il y a un mois, certains grands noms y figuraient comme Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, désormais liés au Real Madrid, Robert Lewandowski, parti à Chicago, Caesmiro, qui a rejoint Messi à l’Inter Miami, ou encore Yann Sommer, qui a signé au Club Bruges. Mais d’autres cadors restent toujours sur le bas côté, en attendant le bon projet, ou le bon salaire.

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Les occasions se raréfient quand même au poste de gardien de but, où les portiers libres ayant le plus de valeur marchande sont actuellement Stefan Ortega (33 ans) et Mathew Ryan (34 ans). Par contre, il est possible de bâtir une très belle défense, avec à gauche Oleksandr Zinchenko ou Raphaël Guerreiro. A droite, Dani Carvajal est toujours dans l’attente d’un nouveau défi, à 34 ans. En charnière centrale, du beau monde également. A commencer par John Stones, qui était à la Coupe du Monde avec la sélection anglaise et qui a quitté Manchester City. Chelsea et la Juve sont sur le coup. Pour l’accompagner, comment ne pas mentionner David Alaba, âgé de 34 ans, pénalisé il est vrai par un physique fragile ces dernières années.

Du lourd en attaque

Au milieu, il y a aussi de quoi proposer un trio performant. On pense par exemple à Franck Kessie, qui a été excellent avec la Côte d’Ivoire durant le Mondial. A Fabinho, qui peut encore rendre de fiers services, ou bien sûr à Leon Goretzka, qui attend encore un club après la fin de son aventure au Bayern Munich. Dans un registre plus offensif, on trouve un autre Allemand, aussi international mais pas présent au Mondial, Julian Brandt.

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Enfin en attaque se trouvent les joueurs les plus cotés sur le marché. Rien que sur l’aile droite, on peut installer, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Raheem Sterling ou encore Bertrand Traoré. De l’autre côté, un joueur comme Jadon Sancho est disponible, laissé libre par Manchester United. En pointe, la plus grosse valeur marchande est incarnée par Dusan Vlahovic. Mais on trouve également des joueurs comme Mauro Icardi ou Anthony Martial. Quand trouveront-ils un nouveau club ?