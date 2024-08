OM : Valentin Rongier savoure son retour à la compétition

Après plusieurs mois de blessure, Valentin Rongier a fait son grand retour à la compétition à l’occasion de la victoire (5-1) de l’Olympique de Marseille à Brest, samedi. Entré en jeu à la 88e minute de jeu, le milieu de terrain de 29 ans a logiquement savouré ce retour à la compétition.

«Je suis très content. J’arrive à rester froid et prendre un peu de recul. Cette blessure, ça a été vraiment compliqué pour moi. C’était souvent en dents de scie: parfois ça allait mieux puis ça allait moins bien quand je revenais. Je ne m’enflamme pas, je suis de retour avec le groupe, j’ai joué quelques minutes, je suis très content et je savoure. J’étais très bien, mais je reste prudent. C’est derrière moi et je suis très content», a ainsi déclaré Rongier en zone mixte.