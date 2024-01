Lille - Golden Lion : les compositions sont là

Les 32e de finale de la Coupe de France se poursuivent ce samedi avec un duel alléchant entre le Lille OSC et les Martiniquais de Golden Lion.. A domicile, les Nordistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro et Ismaily en défense. Benjamin André et Angel Gomes se retrouvent dans l’entrejeu avec Edon Zhegrova, Yusuf Yazici et Hakon Haraldsson juste derrière le buteur Jonathan David.

De leur côté, les Martiniquais optent pour un 4-2-3-1 avec Gilles Meslien dans les cages derrière Johan Noël, Marvin Bellance, Davy Singama et Evan Salines. Le double pivot devrait être assuré par et Norman Grelet. Devant, Kévin Parsemain devrait être aligné en attaque devant Thierry Catherine, Kirane Gracien et Alvyn Lamasine.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - André, Gomes - Zhegrova, Yazici, Haraldsson- David

Golden Lion : Meslien - Noël, Bellance, Singama,Salines - Charloton, Grelet - Catherine, Gracien, Lamasine - Parsemain