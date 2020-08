Willian connaît son nouveau club

Libre depuis la fin de son contrat avec Chelsea, Willian (32 ans) connaît son futur club. C'est l'agent du milieu offensif brésilien Kia Joorabchian, qui l'a annoncé ce jeudi.

«Nous ne tarderons pas longtemps à l'annoncer. Nous savons où il jouera», a lâché le représentant à talkSPORT. Aux dernières nouvelles, Arsenal, qui lui a soumis un contrat de 3 ans assorti d'un salaire proche de 200 000€ par semaine, tient la corde pour accueillir l'international auriverde (70 sélections, 9 buts).

