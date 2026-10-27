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Premier League

Man Utd : Carrick maintenu en poste !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Michael Carrick @Maxppp

Malgré une gifle 0-3 à domicile face à Bournemouth ce week-end consécutive à une claque reçue en Ligue des Champions à Côme (4-1), Michael Carrick n’a pas été démis de ses fonctions. Une réunion s’était tenue hier entre le coach mancunien, prolongé après son bon intérim la saison passée, le directeur sportif de Manchester United Jason Wilcox, et le directeur général, Omar Berrada.

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Et selon l’ensemble de la presse anglaise, il a été décidé de laisser une ultime chance à l’ancien milieu de terrain des Red Devils, avec un déplacement attendu sur la pelouse de Chelsea samedi prochain. Seulement 16e de Premier League, Manchester United ne parvient pas à trouver la bonne formule, et une nouvelle contre-performance à Stamford Bridge pourrait cette fois condamner Carrick, avec Eddie Howe et Julian Nagelsmann annoncés comme les favoris pour prendre sa succession.

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