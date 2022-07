Barça : la présentation de Robert Lewandowski prévue ce lundi à Miami

Après plusieurs semaines de rebondissements, le feuilleton autour de Robert Lewandowski a enfin connu son dénouement ce samedi : l'attaquant polonais quitte le Bayern Munich pour le FC Barcelone, qui a déboursé pas moins de 50 millions d'euros (45 fixes + 5 de variables). Un deuxième renfort offensif pour les Blaugranas après la signature de l'ailier brésilien Raphinha en provenance de Leeds.

Alors que le club catalan est en tournée estivale aux Etats-Unis, le responsable du département social Josep Ignasi Macià a annoncé, lors d'un événement avec des supporters au siège de la Penya Barcelonista de Miami, que l'homme aux 509 buts en carrière sera présenté à Miami ce lundi : «nous sommes à quatre jours de la pré-saison pour la saison 2022-23 et nous avons déjà présenté quatre joueurs. Demain, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, nous présenterons une nouvelle star ici à Miami qui ramènera le club au plus haut niveau sur le plan médiatique et sportif.»