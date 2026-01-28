Juventus : Douglas Luiz prêté à Aston Villa

Vendu par Aston Villa à la Juventus en 2024 en échange de 51,5 M€, Douglas Luiz fait son grand retour chez les Villans. Prêté à Nottingham Forest depuis le début de la saison, le milieu brésilien a été rappelé par la Vieille Dame puis renvoyé en prêt à Aston Villa.

La suite après cette publicité

«Aston Villa est ravi d’annoncer que Douglas Luiz rejoint le club en prêt depuis la Juventus. L’international brésilien avait quitté Villa à l’été 2024 pour rejoindre le géant italien, mais il passera le reste de la saison 2025/26 à Villa Park», indique le communiqué publié par le club basé à Birmingham.