Juventus : Douglas Luiz prêté à Aston Villa
@Maxppp
Vendu par Aston Villa à la Juventus en 2024 en échange de 51,5 M€, Douglas Luiz fait son grand retour chez les Villans. Prêté à Nottingham Forest depuis le début de la saison, le milieu brésilien a été rappelé par la Vieille Dame puis renvoyé en prêt à Aston Villa.
Aston Villa @AVFCOfficial – 18:45
Welcome home, Dougie 😍Voir sur X
Aston Villa is delighted to announce that Douglas Luiz has joined the club on loan from Juventus! 🇧🇷
«Aston Villa est ravi d’annoncer que Douglas Luiz rejoint le club en prêt depuis la Juventus. L’international brésilien avait quitté Villa à l’été 2024 pour rejoindre le géant italien, mais il passera le reste de la saison 2025/26 à Villa Park», indique le communiqué publié par le club basé à Birmingham.
