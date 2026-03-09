Brésil : Neymar pré-convoqué pour le match face aux Bleus

Pour ceux qui l’auraient oublié, l’équipe de France va défier le Brésil le jeudi 26 mars au Gillette Stadium à Foxborough (Massachusetts), au sud de Boston, à partir de 21 heures. Un match auquel pourrait participer un certain Neymar. Absent des débats avec la sélection nationale en raison de ses blessures, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (128 capes, 79 buts) a été pré-convoqué par Carlo Ancelotti pour les matches amicaux de la prochaine trêve internationale.

L’annonce a été faite par Globo qui précise que la présence de l’ancien Parisien dans la liste, que dévoilera l’Italien lundi prochain, n’est bien évidemment pas encore garantie. Cependant, le média local assure que l’ex-coach du Real Madrid assistera au match de Santos face à Mirassol demain soir en Série A brésilienne afin de superviser le célèbre numéro 10.