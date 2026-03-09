Menu Rechercher
Commenter 6
Matchs Amicaux

Brésil : Neymar pré-convoqué pour le match face aux Bleus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Neymar @Maxppp
Brésil France

Pour ceux qui l’auraient oublié, l’équipe de France va défier le Brésil le jeudi 26 mars au Gillette Stadium à Foxborough (Massachusetts), au sud de Boston, à partir de 21 heures. Un match auquel pourrait participer un certain Neymar. Absent des débats avec la sélection nationale en raison de ses blessures, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (128 capes, 79 buts) a été pré-convoqué par Carlo Ancelotti pour les matches amicaux de la prochaine trêve internationale.

La suite après cette publicité

L’annonce a été faite par Globo qui précise que la présence de l’ancien Parisien dans la liste, que dévoilera l’Italien lundi prochain, n’est bien évidemment pas encore garantie. Cependant, le média local assure que l’ex-coach du Real Madrid assistera au match de Santos face à Mirassol demain soir en Série A brésilienne afin de superviser le célèbre numéro 10.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Brésil
Neymar

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Brésil Flag Brésil
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier