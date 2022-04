Serie A : la Lazio s'impose face à Sassuolo et met la pression sur l'AS Rome et l'Atalanta

Ce samedi après-midi, la Lazio Rome (7e) accueillait Sassuolo (9e) à l'occasion de la 31e journée de Serie A. Les Laziale comptaient deux points de retard sur leur rival, l'AS Rome, qui occupait la dernière place qualificative à une Coupe d'Europe et contre qui ils s'étaient inclinés 3-0 juste avant la trêve internationale. Ils comptaient également 6 points d'avance sur leur adversaire du jour, invaincus sur ses derniers 6 matchs de championnat. Au match aller, les partenaires de l'ancien Marseillais, Maxime Lopez, s'étaient imposés face aux joueurs de la capitale (2-1).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Maurizio Sarri pouvait à nouveau compter sur Ciro Immobile en attaque tandis qu'Alessio Dionisi alignait le Français Grégoire Defrel sur l'aile droite. Alors que le premier quart d'heure était à l'avantage de Sassuolo, qui se créait plusieurs occasions, c'est la Lazio qui ouvrait le score sur un joli but de Manuel Lazzari (1-0, 17e). En début de seconde période, les Biancocelesti prenaient le large quelques minutes plus tard après le retour des vestiaires sur un but de Milinkovic-Savic (2-0, 51e). Hamed Traoré sauvait l'honneur pour Sassuolo dans les ultimes secondes (2-1, 90+4e). Avec cette victoire (2-1), la Lazio passe 5e et met la pression sur l'AS Rome et l'Atalanta.