Le Real Madrid va demander au Barça de lui payer une fortune !

L’entente cordiale et le rapprochement entre le Real Madrid et le FC Barcelone, c’est terminé. Depuis que la Casa Blanca a décidé de jouer à fond son combat judiciaire dans l’affaire Negreira, les Blaugranas ne peuvent plus voir Florentino Pérez, même en peinture. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont changer la donne. Hier, la presse locale affirmait que les Merengues avaient officiellement demandé l’accès aux audits et factures du Barça couvrant la période 2010-2018. Le but des Madrilènes est clair : obtenir des explications précises sur les paiements effectués à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres (José María Enriquez Negreira).

La suite après cette publicité

De plus, ils ont également transmis à Joan Laporta une liste de questions afin d’avoir une version détaillée du président blaugrana. Aujourd’hui, AS affirme que Florentino Pérez a assuré lors de la dernière assemblée de socios vouloir aller jusqu’au bout. « Le Real Madrid n’a pas l’intention de s’arrêter à la décision judiciaire et ira plus loin. La stratégie définie prévoit de demander des millions d’euros de dommages et intérêts à Barcelone pour les conséquences des paiements versés à Negreira », écrit le quotidien espagnol. Le Barça est prévenu.