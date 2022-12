Coupe du Monde 2022 : Hugo Lloris, l'impérial taulier des Bleus au Qatar

La suite après cette publicité

« Hugo est un leader fantastique. Il montre l'exemple, il est calme face à la pression. J'ai beaucoup appris de lui dans ma carrière. Son leadership m'a aidé dans mon rôle de capitaine de l'Angleterre. Je devrais être au meilleur de ma forme pour marquer car j'affronte l'un des meilleurs gardiens au monde. » Avant le quart de finale entre l'Angleterre et la France lors de ce Mondial 2022, Harry Kane, capitaine des Three Lions et coéquipier d'Hugo Lloris à Tottenham, posait clairement le cadre et répondait à l'opposé de ce que voulait laisser entendre la presse anglaise au sujet du capitaine des Bleus. Pointé comme le point faible des champions du monde en titre par certains confrères, Hugo Lloris a tenu parole et a répondu sur le terrain (6 arrêts, égalant son record de 2010).

À l'image de sa belle Coupe du Monde, le patron tricolore a mis tout le monde d'accord et a fermé de nombreuses bouches au Royaume de Sa Majesté. Dans la continuité de ses performances depuis le début de la compétition au Qatar, l'ancien gardien de l'OL a écœuré les attaquants des Three Lions et a été un acteur majeur de la qualification de l'équipe de France pour le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar. « Il a certainement été touché, confiait Didier Deschamps à Téléfoot dimanche. Hugo maintient son niveau de performance depuis plus d’une décennie. Je pense qu’il avait envie de revenir à Londres avec une victoire. »

Lloris, solide base de la colonne vertébrale française

Si son jeu au pied demeurera son plus gros défaut et que sa capacité à dominer dans les airs reste perfectible, Hugo Lloris a rappelé qu'il avait encore beaucoup à offrir aux Tricolores, alors que certains doutaient de lui et militaient pour que Mike Maignan devienne n°1 en sélection. Rappelons tout de même que toutes ses dernières sorties sous le maillot frappé du Coq et des deux étoiles n'étaient pas toujours irréprochables, tout comme celles de l'équipe de France de manière globale.

Mais, comme galvanisé par l'envergure de la Coupe du Monde et surmotivé à l'idée de défendre le titre de son pays, Hugo Lloris affiche la meilleure version de lui-même dans le petit émirat gazier. Didier Deschamps peut compter sur son taulier, qui s'est montré impérial sur les 4 matchs disputés dans ce Mondial. Au total, celui qui détient désormais seul le record de capes avec les Bleus (143) a effectué pas moins de 13 arrêts, dont 8 sauvetages décisifs. Plutôt réservé face au média et maniant la langue de bois à merveille, au grand regret, souvent, des journalistes, le joueur formé à l'OGC Nice continue de prouver qu'il n'est pas le titulaire des Bleus depuis 2009 pour rien.

« On se connaît très bien, on sait fonctionner ensemble, on a pas mal de vécu et d'expérience, on essaye de transmettre ça au groupe, a confié Raphaël Varane, en conférence de presse, sur l'importance des cadres (Giroud, Griezmann, Lloris, lui-même) dans cette Coupe du Monde. On essaye de guider l'équipe, en termes d'état d'esprit, de mentalité, de transmettre les messages du coach. On le connaît très bien, on sait dans quelle direction on doit aller. On essaye de communiquer, d'échanger, de rebooster s'il y a besoin pendant les moments difficiles, et de transmettre notre calme, notre sérénité dans les matchs à enjeux. » Lloris, également capital dans le vestiaire français, le sait : si les Bleus veulent aller décrocher une 3ème étoile, il a plutôt intérêt à poursuivre son Mondial presque parfait.