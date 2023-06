L’Arabie saoudite s’attaque désormais à Riyad Mahrez

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, Riyad Mahrez est entré un peu plus dans l’histoire. S’il n’a pas participé à la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan (il est resté sur le banc), la star algérienne ajoute tout de même une belle ligne à son palmarès déjà très bien rempli. Cette saison, il a également remporté la Premier League et la FA Cup et réalise donc un triplé historique avec les Cityzens en étant un élément très utile à Pep Guardiola. Auteur de 15 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, il a encore prouvé qu’il était parfaitement impliqué à Manchester City malgré une grosse concurrence à son poste.

Au club depuis 2018, l’ailier de désormais 32 ans reste un joueur forcément convoité et il ne manquera pas de prétendants cet été s’il était amené à quitter Manchester City. Riyad Mahrez risque d’ailleurs d’avoir une offre d’un pays qui fait beaucoup parler ces derniers mois : l’Arabie saoudite. Après avoir réalisé le gros coup Cristiano Ronaldo cet hiver puis Karim Benzema, il y a quelques jours, l’AS s’attaque à d’autres stars comme N’Golo Kanté, Ilkay Gundogan et donc… Riyad Mahrez !

À lire

LdC : des audiences très faibles pour la finale

Un contrat de 3 ans à Al-Ahli ?

En effet, selon nos informations, l’international algérien est un objectif pour le club d’Al Ahli Jeddah. En D2 saoudienne la saison dernière, ce club mythique du continent asiatique vient de terminer Champion et remonte donc dans l’élite du football saoudien. Les dirigeants saoudiens sont prêts à proposer un contrat de 3 ans à l’actuel joueur de Manchester City. Mais pour le moment aucune discussion officielle n’a débuté.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos indiscrétions, il n’y pas encore de discussions entre les deux clubs et aucune offre officielle n’a encore été envoyée. Mais Al Ahli est prêt à attaquer le dossier. Cependant, les récents chiffres évoqués dans la presse et notamment une offre de contrat à 100M sont faux. Quoi qu’il en soit, Riyad Mahrez aura le choix pour son avenir cet été. Nul doute que Manchester City qui a prolongé son joueur jusqu’en 2025 la saison dernière esperera le garder.