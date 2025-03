Philippe Diallo clarifie sa position sur Nasser Al-Khelaïfi et les conflits d’intérêts

Sur fond de crise financière et de tensions sur l’arbitrage, le président de la FFF a réaffirmé la position de l’instance. Philippe Diallo a notamment salué les réalisations de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG, soulignant leur contribution majeure à l’attractivité du football français. « Si nous avons encore des clubs en capacité d’aller très loin en Ligue des champions, qui ont permis une attractivité de nos championnats, je pense que Nasser et le Paris Saint-Germain y ont fortement contribué lors de ces dix dernières années. Et je le remercie », a-t-il déclaré.

Sur la question des conflits d’intérêts, Diallo a également rappelé les restrictions légales concernant la gestion des droits TV. « La loi a déjà prévu qu’il ne pouvait y avoir de personne qui y siège en étant en même côté diffuseur et côté club », a-t-il précisé, évoquant LFP Média, la société en charge de ces droits. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une réforme de la gouvernance, affirmant : « Quand j’appelle à une réforme de la gouvernance, j’appelle à traiter ces questions. Rien ne sera mis de côté, il n’y aura pas de poussière mise sous le tapis. »