Osasuna - FC Barcelone : les compositions officielles

Le Barça doit enchaîner. Ce dimanche soir, sur la pelouse d’Osasuna et pour le compte de la 4e journée de Liga, le FC Barcelone ne doit pas se laisser distancer par le Real Madrid, vainqueur de ses quatre premiers matches, et peut enchaîner une troisième victoire consécutive. Les hommes de Xavi auront un avantage physique puisqu’Osasuna, qui reste sur un succès face à Valence, a joué un barrage de Ligue Europa Conférence contre Club Brugge dans la semaine. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Xavi aligne un 4-3-3 avec ter Stegen aux cages, Sergi Roberto et Baldé en latéraux, une défense centrale avec Koundé et Christensen, un trio De Jong-Oriol Romeu-Gündogan au milieu de terrain et, enfin, Yamal et Gavi en soutien de Lewandowski, seul à la pointe de l’attaque catalane. Les recrues arrivées lors de la dernière journée de mercato Joao Felix et Joao Cancelo débutent sur le banc. En face, Osasuna se présente également en 4-3-3 avec, notamment, Ruben Garcia et Arnaiz aux côtés de Raul sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Osasuna : Fernandez - Areso, Catena, Herrando, Cruz - Ibanez, Munoz, Oroz - R.Garcia, Raul, Arnaiz

FC Barcelone : ter Stegen - S.Roberto, Koundé, Christensen, Baldé - Gündogan, Romeu, De Jong - Yamal, Lewandowski, Gavi