OL : Jérôme Rothen demande la mise à pied de Paulo Fonseca

Les réactions s’enchaînent contre Paulo Fonseca. Embarqué dans une tornade médiatique après son comportement inadmissible envers l’arbitre du match OL-Brest, Benoît Millot, le Portugais encourt plusieurs mois de suspension et a déjà été sanctionné par son club. Mais au lendemain de cet incident, les voix s’élèvent contre le geste du manager lyonnais, à l’instar de Jérôme Rothen qui a estimé que l’Olympique Lyonnais devait aller jusqu’à résilier son contrat pour faute grave.

«Il peut faire toutes les excuses du monde, un contact physique est inadmissible. C’est inexcusable. Quelle image donnée au foot amateur ! Quand tu es pro, tu as des obligations, tu ne dois pas commettre l’irréparable. Sept mois de suspension, cela ne suffirait même pas (…) Il y a une affaire très grave, pour moi l’OL devrait signer une résiliation de contrat, une mise à pied, peu importe… tu dégages ! Comment tu peux accepter qu’il prenne sept mois ? Il sera en tribunes et il coachera, ce n’est pas possible, tu dois avoir des valeurs», a-t-il lâché sur RMC.