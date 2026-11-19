Alors que deux rencontres du championnat étasunien de football américain ont déjà été organisées au Santiago Bernabéu, ayant rencontré un franc succès, la NFL souhaite également débarquer du côté du Camp Nou de Barcelone. Comme l’indique Mundo Deportivo, des décideurs de la ligue la plus prolifique du monde ont déjà entamé les discussions avec le FC Barcelone pour organiser des matchs à partir de 2029.

La suite après cette publicité

Il faut dire que d’ici là, une fois les travaux terminés, le Camp Nou aura une capacité d’accueil de 104.000 spectateurs, en plus d’avoir des infrastructures ultra-modernes qui garantiront un énorme confort et un rendu télévisuel parfait. Et Barcelone est une ville qui a la capacité d’accueillir des centaines de milliers de fans venus d’Europe entière. Une destination séduisante pour la NFL, et des retombées financières potentielles intéressantes pour le Barça, puisqu’on estime que le Real Madrid a gagné légèrement moins de 10 millions d’euros par match accueilli.