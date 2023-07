Atlético : Pierre-Emile Højbjerg plus que jamais dans le viseur

L’Atlético de Madrid recherche un milieu à vocation défensive cet été alors que les Colchoneros ont laissé filer Geoffrey Kondogbia du côté de l’Olympique de Marseille un peu plus tôt lors de ce mercato estival. Les dirigeants du club de la capitale espagnole ont d’ailleurs jeté leur dévolu sur Pierre-Emile Højbjerg depuis maintenant plusieurs semaines. Et les négociations entre le club ibérique et le joueur danois ont bien avancé comme le confirment nos confrères de Relevo.

En effet, l’Atlético et Pierre-Emile Højbjerg ont déjà eu l’occasion de discuter par le passé et un accord aurait même été trouvé entre les deux parties, selon les dernières informations du média espagnol. Si le milieu de terrain danois veut rejoindre les pensionnaires du Metropolitano, qui lui offrent la possibilité de jouer en Ligue des champions, les Colchoneros devront encore trouver un accord concernant le prix du transfert du joueur des Spurs, qui a été l’un des seuls milieux performants cette saison avec Tottenham.

