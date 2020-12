Droits TV : Jaume Roures convoque les syndicats de Mediapro

La situation se dégrade au sein de Mediapro. On le sait, la chaîne Téléfoot va disparaître dans les prochains jours après avoir rendu à la LFP les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ce mercredi matin, on apprenait que l'entité de production Mediapro France avait lancé un appel à la grève et souhaitait obtenir des explications de la direction espagnole.

Avec ce mouvement de contestation, la diffusion de la 16ème journée de Ligue 1 (dont LOSC-PSG dimanche à 21 heures) et de Ligue 2 se trouvait menacée. Face à la fronde grandissante de ses employés, le président de Mediapro Jaume Roures a convoqué l'intersyndicale à une réunion en visioconférence jeudi à 18h30 annonce ainsi l'Equipe. Suffisant pour apaiser les tensions en interne ?