L'insolente réussite des milieux du PSG

En l'absence de Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria, tous les regards étaient évidemment tournés vers Kylian Mbappé ce samedi après-midi face à Clermont (5e journée de Ligue 1). L'international tricolore, remis de ses soucis au mollet, menait l'attaque du Paris SG, soutenu par Julian Draxler et Rafinha, et inscrivait son 4e but de la saison. Mais deux autres hommes se sont montrés décisifs face aux buts. C'est assez rare pour le souligner, Ander Herrera, aligné au poste de relayeur, s'est offert un doublé.

Deux buts plein d'opportunisme, deux réalisations d'attaquant pur. De la tête d'abord, il est à l'affût pour reprendre victorieusement un centre d'Achraf Hakimi mal repoussé par Florent Ogier et donner l'avantage aux siens (20e). Du droit ensuite, dans un angle assez fermé, cette fois pour transformer un centre rasant de Mbappé encore une fois mal négocié par le portier clermontois (30e). Interrogé au micro d'Amazon Prime Video à la pause, l'Ibère savourait, sans plus. «C’est bien de marquer, mais il faut gagner. On doit continuer comme ça», lançait-il.

Herrera et Gueye récidivent

Déjà buteur à Brest (2-4, 3e journée de Ligue 1), l'ancien pensionnaire de Manchester United, qui dispute sa troisième saison avec le club de la capitale, profite au mieux de chaque minute que lui offre Mauricio Pochettino. Apparu 5 fois en 5 journées, l'international espagnol (2 capes) de 32 ans, simple par ailleurs dans l'utilisation du ballon, a montré que le technicien argentin pouvait compter sur lui en l'absence de ses concurrents dans le secteur (Marco Verratti et Leandro Paredes ce samedi). Le constat est le même pour Idrissa Gueye, lui aussi buteur ce samedi face aux Auvergnats.

Bien placé suite à une frappe de Mbappé mal repoussée par le gardien clermontois, le Sénégalais n'a pas laissé passer l'occasion d'inscrire son deuxième but de l'exercice, après sa belle frappe à Brest (2-4, 3e journée de L1). L'ancien d'Everton, toujours généreux dans l'effort, a confirmé ses progrès balle au pied, avec de belles ouvertures et des passes assurées. Intronisé capitaine durant la préparation estivale en l'absence des cadres, il prend toujours plus de poids dans l'esprit du coach de son staff. L'Argentin lui a d'ailleurs rendu hommage en conférence de presse d'après-match.

Variation importante

«Gana est un joueur important dans l'équilibre qu'il donne à l'équipe, il marque aussi des buts maintenant. Je suis content parce que ce qu'il fait la semaine à l'entraînement est de qualité. Il est avec nous depuis le début de la préparation même s'il a connu un arrêt avec la Covid-19 et qu'il a perdu un peu de temps», a expliqué ce dernier face aux journalistes présents.

Plus largement, le technicien a apprécié le fait de voir ses deux milieux de terrain marquer. «C'est important pour l'équipe que ce ne soient pas seulement les joueurs offensifs qui marquent des buts. C'est quelque chose qui va nous aider à gagner des matches au cours de la saison et, forcément, nous rapprocher de nos objectifs en fin d'exercice. Cela nous offre des variantes offensives et de l'imprévisibilité», a-t-il analysé. Pourvu que ça dure.