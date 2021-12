OL - Metz : les compositions sont tombées

Seulement treizième de Ligue 1 avant la 19e journée, l'Olympique Lyonnais affronte le 18e et barragiste, le FC Metz. A domicile, les Gones optent pour un 3-4-2-1 dans lequel on retrouve Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Castello Lukeba forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Malo Gusto et Emerson Palmieri tandis que Thiago Mendes et Maxence Caqueret sont dans l'entrejeu. Enfin, Moussa Dembélé est soutenu par Lucas Paqueta et Houssem Aouar en attaque.

De son côté, le FC Metz s'articule dans un 5-3-2 avec Marc-Aurèle Caillard dans les cages. Il peut compter en défense sur Fabien Centonze, Dylan Bronn, Kiki Kouyaté, Jemerson et Thomas Delaine. Boubacar Traoré est accompagné par Habib Maïga et Farid Boulaya au milieu du terrain. Enfin, Opa Nguette et Nicolas De Préville sont associés en attaque.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto, Mendes, Caqueret, Emerson - Paqueta, Aouar - Dembélé

FC Metz : Caillard - Centonze, Bronn, Kouyaté, Jemerson, Delaine - Maïga, Bo.Traoré, Boulaya - Nguette, De Préville

