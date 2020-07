Vidéo : le coup de fusil de Ferland Mendy

Début de match canon du Real Madrid, qui mène déjà 2-0 à Grenade grâce au premier but de Ferland Mendy sous les couleurs de la Casa Blanca et à la 19e réalisation de Karim Benzema en Liga (match à suivre en live ici). Le but du latéral gauche est d'ailleurs étonnant.

L'ancien Lyonnais est sans solution aux abords de la surface de réparation et finit par y aller tout seul, déposant son vis-à-vis sur un pas, avant de frapper en force sous la barre et dans un angle fermé.