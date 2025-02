Nice : l’anecdote croustillante de Julien Fournier sur l’arrivée d’Hatem Ben Arfa

Présent dans l’émission RMC Mercato, ce jeudi, Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGC Nice, a évoqué les coulisses de l’arrivée d’Hatem Ben Arfa chez les Aiglons en 2015. Pour rappel, lors de la saison 2015-2016, l’ancien joueur de l’OL et de Newcastle avait impressionné tout son monde avec 17 buts et 6 passes décisives en 34 matchs de Ligue 1. Invité de la nouvelle émission digitale de RMC, Fournier est ainsi revenu sur l’arrivée du joueur désormais âgé de 37 ans. «C’est d’abord Mathieu Bodmer qui vient me voir pour me dire que Hatem veut m’appeler. On a une histoire avec Hatem, j’ai été parmi ceux qui l’ont fait venir à Marseille. Mathieu me dit que Hatem est intéressé à l’idée de venir», se rappelle-t-il avant de détailler : «Hatem m’appelle et me dit : tu sais dans quelle situation je suis mais j’ai envie de revenir. On se connaît, je sais que tu sauras me gérer. Ma seule crainte, c’est l’entraîneur (Claude Puel). Tu penses que ça peut matcher ? Je lui ai répondu : tu es bien placé pour savoir qu’on met souvent des étiquettes. C’est ce que tu es en train de faire avec Claude, qui passe pour quelqu’un de froid, trop rigoureux… Le mieux c’est de rencontrer les gens, donc viens rencontrer Claude».

Dans la foulée, l’ex-dirigeant du Gym a finalement détaillé comment Ben Arfa s’était laissé convaincre par le projet azuréen. «J’organise donc en secret une réunion entre Claude et Hatem à Nice. On se retrouve et je m’efface pour les laisser tous les deux. Claude a été fantastique. J’ai vu Hatem et Claude se connecter au niveau foot. Ils sont restés deux heures. On sort de là et Hatem dit : je signe, je signe ! Je lui dis de prendre son temps. Le lendemain, il me rappelle pour me dire qu’il veut signer. Ça s’est fait comme ça. C’était en janvier, mais il y a eu un imbroglio sur le plan administratif donc il est finalement venu en juin». Avant de conclure : «sans prétention, j’ai croisé plein de bons joueurs, mais l’année que fait Hatem à Nice est incroyable. Je me souviens d’un match contre Saint-Étienne : on était comme des gosses devant un extraterrestre. C’était fabuleux». L’intéressé appréciera…