Euro : l'UEFA demande à l'Ukraine de changer de maillot

Reversée dans le groupe C de l'Euro qui débute demain, en compagnie de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Macédoine du Nord, l'Ukraine avait décidé de marquer le coup en arborant un maillot affublé de la mention « Gloire à nos héros », slogan scandé lors du soulèvement populaire antirusse de Maïdan, en 2014, qui a précédé le conflit territorial au Donbass et en Crimée. Deux provinces ukrainiennes à forte population russophone, qui avaient souhaité s'émanciper du gouvernement en place avec l'aide de l'armée russe.

Face aux plaintes de Moscou, l'UEFA a décidé de donner raison à la Russie. L'instance dirigeante a imposé jeudi une modification du maillot de l'Ukraine, jugeant finalement « politique » la mention « Gloire à nos héros ». « Après une analyse plus approfondie », ce slogan est « clairement de nature politique » et « doit donc être retiré [...] en vue des matches de compétition de l'UEFA, » peut-on lire sur le communiqué diffusé par l'AFP. Si les Russes franchissent le groupe B, dans lequel ils affronteront la Belgique, le Danemark et la Finlande, ils pourraient retrouver l'Ukraine en huitièmes de finale.

Les maillots de l'Ukraine pour l'Euro.