LOSC : Reinildo s'envole pour l'Atlético de Madrid

Annoncé depuis plusieurs jours sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, le défenseur lillois Reinildo a pris ce matin l’avion direction Madrid pour s’engager avec les Colchoneros. Une photo du Mozambicain de 28 ans devant son jet a été publié sur Twitter par le journaliste du média portugais SIC Notícias, Pedro Sepulveda.

Reinildo va passer sa visite médicale dans la capitale espagnole aujourd’hui et l’officialisation de son transfert devrait avoir lieu rapidement après. Mais il devrait s'agir d'un transfert à l'issue de son contrat en juin prochain. Il resterait ainsi à Lille jusqu'à la fin de la saison.

❗️EXCLUSIVE. Reinildo is flying to Madrid right now to sign for @Atleti . Medicals today and will be official soon. ✍🏼⏳ 🇲🇿🤝🇪🇸



🇪🇸 Reinildo vuela ahora mismo a Madrid para fichar por el @Atleti. Examenes medicos hoy y oficial pronto. pic.twitter.com/3ZbBcXRVnG