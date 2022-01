Ligue 1 : Reinildo vers l'Atlético de Madrid cet hiver ?

Selon l'Equipe, le défenseur du LOSC Reinildo pourrait quitter Lille cet hiver pour rejoindre l'Atlético de Madrid, le club madrilène a transmis une offre aux dirigeants lillois. En fin de contrat avec les Dogues en juin prochain, le latéral gauche de 28 ans est libre depuis début janvier de négocier avec n'importe quel club, mais le Mozambicain qui a été révélé par le LOSC, souhaiterait que son club bénéficie d'une compensation financière lors de son départ.

Pour éviter un départ gratuit il faudrait donc que Reinildo quitte Lille cet hiver, c'est pourquoi les Colchoneros, qui voulaient initialement recruter le joueur l'été prochain ,on fait une offre pour que l'arrière gauche rejoigne la capitale espagnole cet hiver. Arrivé en 2019 en provenance de Belenenses pour 3 millions d'euros, Reinildo a disputé 86 matchs avec le LOSC et remporté un titre de Champion de France, l'année dernière. Il a inscrit son tout premier but sous le maillot lillois mercredi lors de la victoire en championnat face à Lorient (3-1).