Nouveau couac pour la Juventus sur le mercato

La Juventus enchaîne les déconvenues depuis le début du mercato. Alors que le deal avec le PSG au sujet de Randal Kolo Muani est en suspens, puisque les Parisiens doivent d’abord casser le prêt d’un de leurs joueurs à l’étranger avant d’envoyer le Français en Italie, l’arrivée de Ronald Araújo est aussi tombée à l’eau, puisque le défenseur central devrait prolonger avec le Barça. Pour renforcer l’axe défensif de l’équipe de Thiago Motta, Tuttosport affirme les dirigeants turinois auraient coché un autre nom : celui de Lloyd Kelly, qui évolue du côté de Newcastle.

La suite après cette publicité

Le média italien explique que Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Vieille Dame et ayant officé au Napoli jusqu’en 2023, suivait déjà le joueur de 26 ans chez les pensionnaires du stade Diego-Armando-Maradona. Pour acquérir l’Anglais, l’actuel 4ème de Serie A aurait proposé un prêt aux Magies. Une proposition refusée, puisque le club britannique ne souhaiterait qu’un transfert. Les Bianconeri aurait alors formulé une offre comprise entre 12 et 13 millions, mais l’écurie présidée par Darren Eales en aurait réclamé entre 18 et 20. Reste à voir si les Italiens s’aligneront sur ce tarif.