Arsenal : la jeune pépite Folarin Balogun prolonge !

Le très jeune joueur d’Arsenal Folarin Balongun a signé un nouveau contrat avec son club formateur. Chez les Gunners depuis l’âge de 9 ans, l’attaquant de 19 ans va prolonger l’aventure à Londres. Le club l’a officialisé. Cette saison avec les U23 d’Arsenal, le natif de New York a inscrit 9 buts en 17 matches.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de l’Angleterre, il a disputé 6 matches sous les ordres de Mikel Arteta (2 buts). Suffisant pour impressionner l’entraîneur et le club qui a décidé de prolonger le contrat du joueur. La durée du nouveau contrat n’a pas été communiquée. « Nous avons été extrêmement impressionnés par Flo cette saison. Il a continuellement montré ses capacités naturelles lors de nombreuses séances d'entraînement avec nous et nous avons été également impressionnés par son intégration rapide dans l'équipe première les jours de match », a expliqué le technicien espagnol.

